Com um a menos, Vila Nova-GO vence América-MG no Serra Dourada

Mesmo com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo, o Vila Nova-GO venceu o América-MG por 2 a 0, nesta sexta-feira, no Serra Dourada, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O time goiano está na briga pelas primeiras posições e fechou o dia na liderança, com 11 pontos, igualado ao Juventude, que ainda vai atuar, sábado, diante do Boa, em Varginha (MG). O América-MG continua com oito pontos, por enquanto, em 11.º lugar.

O Vila Nova-GO precisou de apenas dois minutos de bola rolando para abrir o placar. Em um lançamento para a esquerda, Wallyson saiu da grande área e conseguiu o domínio. Ele acionou Alípio, que encontrou Alan Mineiro na marca do pênalti e já recebeu de volta. O camisa 11 saiu na cara do gol e bateu no contrapé de João Ricardo, que nada pôde fazer.

A bola na rede logo nos primeiros minutos foi perfeito para o time da casa ganhar confiança e fechar a marcação. Tudo corria bem, até os 23 minutos, quando o goleiro Elisson recebeu uma bola recuada, mas errou o domínio. Bill apareceu para roubar e o goleiro se viu obrigado a fazer a falta. O árbitro entendeu que era uma chance clara de gol para o América-MG, marcando pênalti e expulsando o infrator. O atacante Wallyson foi sacrificado para a entrada de Wendel, goleiro reserva.

Mesmo com um jogador a mais, o time mineiro não conseguiu encontrar espaço na marcação. Sorte que teve muito tempo para conversar no intervalo. Isso porque uma das torres de iluminação do Serra Dourada apagou e o recomeço do jogo atrasou por mais de 40 minutos. De acordo com o delegado da partida, o gerador superaqueceu e teve que ser desligado para resfriar.

Depois de muito espera, a bola voltou a rolar. Com 12 minutos, o América-MG foi para as redes, mas o trio de arbitragem invalidou o lance. Ruy cobrou escanteio pela direita, a bola ficou viva dentro da pequena área e acabou no fundo das redes. Mas, de acordo com o assistente, na meio da confusão houve falta no goleiro Wendell, do Vila Nova.

Quando o time mineiro estava melhor, pressionando em busca do empate, foi o Vila Nova que conseguiu encaixar um contra-ataque e liquidar a partida. Aos 44 minutos do segundo tempo, Geovane aproveitou um rebote dentro da pequena área e só escorou contra João Ricardo, que estava caído.

A próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro está marcada para a próxima terça-feira. O América-MG recebe o Internacional no Independência, em Belo Horizonte, às 21h30. Mais cedo, às 20h30, o Vila Nova vai até Maceió para enfrentar o CRB no Estádio Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA-GO 2 X 0 AMÉRICA-MG

VILA NOVA-GO – Elisson; Maguinho, Wesley Matos, Brunão e Gastón Filgueira; Geovane, PH, Alan Mineiro (Jajá) e Alípio (Vinícius); Matheus Anderson e Wallyson (Wendell). Técnico: Hemerson Maria.

AMÉRICA-MG – João Ricardo; Christian Sávio, Messias (Hugo Almeida), Rafael Lima e Ernandes; Willian, Rafael Jataí (Renan Oliveira), Gerson Magrão e Ruy; Felipe Amorim (Hugo Cabral) e Bill. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Alípio, aos dois minutos do primeiro tempo. Geovane, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Andrey da Silva Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS – Alan Mineiro e PH (Vila Nova); Bill (América-MG).

CARTÃO VERMELHO – Elisson (Vila Nova).

RENDA – R$ 38.435.

PÚBLICO – 2.682 pagantes (3.550 total).

LOCAL – Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).