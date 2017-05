Com um a menos, Juventude segura empate sem gols com o Vila Nova em Goiânia

Após estrearem com vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, Vila Nova e Juventude tropeçaram juntos nesta sexta-feira. Os dois times se enfrentaram no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e não saíram de um empate sem gols, em jogo válido pela segunda rodada.

O resultado foi melhor para o time gaúcho, que além de estar jogando fora de casa, ficou com um jogador a menos durante os 15 minutos finais. Por outro lado, lamenta o fato de ainda não ter vencido nenhuma partida como visitante nesta temporada, com dois empates e seis derrotas. Agora, tanto o time gaúcho quanto o goiano somam quatro pontos e estão provisoriamente no G4, mas podem cair na tabela de classificação neste sábado, após a conclusão da rodada.

O jogo começou bastante disputado, com as duas equipes dispostas a procurar o ataque. Entretanto, ambos erravam muitos passes no campo de defesa adversário e não mostravam muita criatividade para criar alguma oportunidade mais perigosa. Nos minutos finais do primeiro tempo, a bola ficou mais presa no meio de campo e as chances diminuíram.

Assim como na primeira etapa, o jogo demorou para engrenar depois do intervalo. Aos poucos os times ficaram mais à vontade e começaram a ousar mais. De qualquer maneira, a falta de capricho insistiu dos dois lados e as chances demoraram a aparecer. Por fim, o time da casa conseguiu desafogar primeiro e passou a frequentar mais o campo de ataque.

Aos 29 minutos, a situação ficou complicada para o Juventude. Ruan fez uma falta na região da meia lua da área em cima de Alan Mineiro, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso pelo árbitro. Com isso, o Vila Nova cresceu e passou a pressionar, mas não conseguiu chegar ao gol.

As duas equipes voltam a campo no próximo dia 27, um sábado. O Vila Nova vai ao estádio Frasqueirão, em Natal, para encarar o ABC, às 16h30, enquanto que o Juventude recebe o Paraná, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 19 horas.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 x 0 JUVENTUDE

VILA NOVA – Elisson; Maguinho, Wesley Matos, Alemão (Guilherme Teixeira) e Gastón Filgueira; PH, Geovane e Moraes Júnior (Alan Mineiro); Mateus Anderson, Wallyson e Patrick Leonardo (Tiago Adan). Técnico: Hemerson Maria.

JUVENTUDE – Matheus; Tinga, Domingues, Ruan e Pará; Fahel, Lucas, Leílson e Juninho (Micael); Tiago Marques (Diego Felipe) e Ramon (Caprini). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CARTÃO AMARELO – Caprini (Juventude).

CARTÃO VERMELHO – Ruan (Juventude).

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Sousa (MG).

RENDA – R$ 40.825,00.

PÚBLICO – 2.543 pagantes (3.430 no total).

LOCAL – Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).