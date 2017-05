Com show de Lucas Pratto, São Paulo derrota o Palmeiras e mantém tabu no Morumbi

O atacante Lucas Pratto foi o herói da vitória do São Paulo sobre o Palmeiras por 2 a 0, neste sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador argentino fez um gol – chegou a nove com a camisa do clube na temporada – e deu uma assistência. O resultado ainda manteve o tabu de 15 anos do time tricolor em seu estádio sobre o rival.

O começo da partida parecia um jogo de xadrez. Os dois times iniciaram com três zagueiros, sendo que a surpresa no lado alviverde foi Felipe Melo como líbero, no meio de Mina e Juninho. Do outro lado, o trio era formado por Lucão, Maicon e Rodrigo Caio. Assim as duas equipes tinham uma formação parecida.

No primeiro bom lance do jogo, Cueva teve grande chance, mas não conseguiu controlar a bola. Só que a partir daí, nenhum chute foi em direção ao gol. O poder destrutivo dos jogadores imperava sobre o criativo e pouco se via de boas jogadas e lances de perigo. Os goleiros era meros espectadores.

Só que no ataque do São Paulo, mesmo que a bola não chegava, Lucas Pratto lutava, dava carrinho e pedia para seus companheiro se aproximarem a fim de pressionar a saída de bola do Palmeiras. O argentino, que chegou há pouco tempo no clube e já ostenta a faixa de capitão quando Lugano não está em campo, chamava a responsabilidade no clássico.

A partir da metade do primeiro tempo, o Palmeiras acertou o seu posicionamento, tinha mais posse de bola, mas não conseguia ser fatal como em outras partidas. Já o São Paulo tinha as melhores chances nas jogadas de bola parada e só aos 44 minutos obrigou Fernando Prass a fazer a sua primeira defesa no duelo, após cobrança de falta de Cueva.

Após o intervalo, os dois treinadores mantiveram o esquema tático, sem substituições no início, mas a postura do São Paulo era um pouco mais agressiva. E foi atacando pelos dois lados, tocando a bola e tentando entrar na defesa adversária que o time da casa chegou ao gol.

Em uma jogada pela direita, Marcinho, atacante que foi escalado como ala, observou o deslocamento de Lucas Pratto e mandou para o argentino. Ele chutou no canto e contou com uma falha de Fernando Prass, que não fechou a primeira trave e sofreu o gol. A comemoração do São Paulo foi enorme.

Só que não demorou muito para o Palmeiras apertar. Até que Jucilei derrubou Jean dentro da área e o árbitro gaúcho Anderson Daronco marcou pênalti. O próprio Jean bateu para fora, desperdiçando a chance do empate.

A partir daí, o Palmeiras foi todo para cima, com quatro atacantes – Borja, Keno e Róger Guedes entraram no time na etapa final. Só que o São Paulo apostava na velocidade do time na frente e matou o jogo aos 38 minutos, quando Lucas Pratto deu o passe para Luiz Araújo marcar, em uma bola que passou por baixo de Fernando Prass.

Pouco depois, Lucas Pratto foi substituído e teve seu nome gritado no estádio pela torcida, que terminou o clássico gritando “olé”.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 PALMEIRAS

SÃO PAULO – Renan Ribeiro; Lucão, Maicon e Rodrigo Caio; Marcinho, Jucilei, Cícero, Cueva (Thomaz Santos), Luiz Araújo (Chávez) e Júnior Tavares; Lucas Pratto (Eder Militão). Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS – Fernando Prass; Mayke, Mina, Juninho e Michel Bastos; Felipe Melo (Borja), Jean e Tchê Tchê; Guerra (Keno) e Dudu; Willian (Róger Guedes). Técnico: Cuca.

GOLS – Lucas Pratto, aos 17, e Luiz Araújo, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Caio, Sidão (no banco de reservas), Thomaz Santos (São Paulo); Mina (Palmeiras).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA – R$ 850.581,00.

PÚBLICO – 33.288 pagantes.

LOCAL – Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).