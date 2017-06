Com retorno do meia argentino Montillo, Botafogo enfrenta o Santos no Pacaembu

Após ficar no empate por 0 a 0 no clássico com o Flamengo, no último domingo, o Botafogo volta a jogar nesta quarta-feira, quando terá pela frente o Santos. O confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá às 21 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

A igualdade diante do rival carioca levou o Botafogo aos sete pontos, na sétima colocação da competição nacional. O empate fez com que o time dirigido pelo técnico Jair Ventura chegasse aos três jogos sem perder. Anteriormente venceu Ponte Preta e Bahia.

Para a partida, o treinador sofre com uma lista de desfalques. Com entorse no joelho, o lateral-esquerdo Victor Luis dá lugar para Gilson. No meio, Bruno Silva, suspenso, e Camilo, lesionado, também não entram em campo. Soma-se aos desfalques o goleiro Gatito Fernández, convocado pela seleção paraguaia.

Gilson lamentou as ausências. “Ficamos tristes pelas lesões, infelizmente o calendário é bem corrido, muito cheio. Estamos disputando várias competições, as contusões acabam acontecendo. Temos que entrar em campo sem deixar cair o rendimento da equipe. São jogadores que fazem falta, mas quem entrar vai manter o mesmo equilíbrio”.

Por outro lado, Jair Ventura terá o retorno do volante Rodrigo Lindoso e do meia Montillo. Enquanto o primeiro não atuou na última partida por dores musculares, o segundo se recuperou dos problemas na coxa direita que o afastaram desde abril e está relacionado. O argentino, contudo, não deve iniciar como titular.