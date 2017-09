Com retorno de Lucas Romero, Mano divulga lista de relacionados do Cruzeiro

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado a lista de relacionados do Cruzeiro para a partida contra o Atlético Goianiense no domingo, às 16 horas, no estádio Olímpico, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a presença do volante Lucas Romero, recuperado de lesão.

O jogador argentino não atua pela equipe desde 16 de julho, quando torceu o tornozelo no duelo contra o Grêmio pelas semifinais da Copa do Brasil. Ele deve compor a escalação que será formada basicamente por reservas.

A intenção do treinador é preservar os principais atletas para a partida de volta da decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo, que acontecerá na próxima quarta-feira, no estádio do Mineirão – o jogo de ida, no Rio, terminou empatado por 1 a 1.

Para o duelo pelo Brasileirão, Mano já não poderia contar com Léo, Lucas Silva, Robinho e Thiago Neves, suspensos. Além de Romero, outro jogador importante do elenco que deve ir a campo é Arrascaeta, que também se recuperou recentemente de lesão.

O Cruzeiro ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro com 37 pontos. No domingo, o time mineiro deve entrar em campo com: Rafael; Lennon, Artur, Digão e Bryan; Nonoca, Romero, Rafinha, Arrascaeta e Rafael Sóbis; Rafael Marques.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Lucas França e Rafael.

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon.

Zagueiros: Arthur, Digão e Murilo.

Meio-campistas: Alex, De Arrascaeta, Eduardo, Hudson, Lucas Romero, Nonoca, Messidoro e Rafinha.

Atacantes: Rafael Marques, Rafael Sóbis e Raniel.