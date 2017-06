Com retorno de Henrique e sem Rafinha, Mano divulga relacionados do Cruzeiro

O Cruzeiro divulgou neste sábado a relação dos 23 jogadores que estarão à disposição do treinador Mano Menezes para o confronto contra o Coritiba, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A novidades são os nomes do volante Henrique e do zagueiro Léo na lista. E o meio-campista Rafinha é a principal ausência, por causa de dores musculares.

Henrique esteve fora do time nas últimas duas partidas devido a um corte na perna direita. Já Léo cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na derrota para a Ponte Preta, em Campinas, na quinta-feira passada. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o volante Ariel Cabral, poupados por Mano no último jogo, também retornam à equipe celeste.

O elenco cruzeirense finalizou a preparação para a partida com um treino na manhã deste sábado na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O time ocupa a 12ª posição na tabela do Brasileirão com 11 pontos ganhos – são três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Confira a relação dos 23 atletas convocados por Mano Menezes para a partida contra o time curitibano:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon.

Zagueiros: Arthur, Léo, Kunty Caicedo e Murilo.

Meio-campistas: Ariel Cabral, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Robinho e Thiago Neves.

Atacantes: Alisson, Rafael Marques, Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Sassá.