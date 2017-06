Com quatro jogos, Copa Sul-Americana define os 32 classificados à segunda fase

A Copa Sul-Americana definiu nesta quinta-feira todos os 32 clubes que jogarão a segunda fase a partir do final deste mês. Quatro partidas da rodada de volta da primeira fase foram realizadas e, nelas, duas equipes da Bolívia conseguiram a classificação. Destaque para o Oriente Petrolero, que empatou por 1 a 1 no tempo normal com o Deportivo Cuenca, no Equador, e avançou com a vitória na disputa por pênaltis por 8 a 7.

Mas não foi só no campo que o time boliviano teve destaque. Antes do jogo, com as equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais da Bolívia e do Equador, um torcedor das numeradas do estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca, conseguiu acertar a cabeça do lateral-direito Óscar Ribera, do Oriente Petrolero. O atleta foi prontamente atendido e a partida, arbitrada pelo brasileiro Wagner do Nascimento Magalhães, começou com um atraso de 10 minutos.

O outro clube boliviano a passar de fase foi o Bolívar. No estádio Hernando Siles, em La Paz, derrotou o Deportes Tolima, da Colômbia, o algoz do Corinthians na fase preliminar da Copa Libertadores de 2011, por 1 a 0 e avançou pelo gol marcado fora de casa – havia perdido na ida por 2 a 1, em Ibagué. O gol, em cobrança de pênalti no segundo tempo, foi do atacante boliviano Juan Carlos Arce, que atuou no Corinthians em 2007.

Quem também se classificou nesta quinta-feira foi o Racing, da Argentina. Na Colômbia, o time de Avellaneda empatou com o Rionegro Águilas por 1 a 1 e se garantiu porque na ida havia vencido por 1 a 0. Por fim, no Peru, o Boston River, do Uruguai, também ficou no 1 a 1 com o Comerciantes Unidos e passou por ter ganhado em casa por 3 a 1.

Com os quatro classificados desta quinta-feira, estão definidos os 32 clubes da segunda fase. Seis deles são brasileiros: Corinthians, Fluminense, Sport, Ponte Preta, Chapecoense e Flamengo. Os dois últimos vieram da Copa Libertadores, onde ficaram em terceiro lugar em suas chaves na fase de grupos. São Paulo e Cruzeiro foram eliminados nesta primeira fase da Copa Sul-Americana.

Os outros clubes classificados até agora são: Racing (Argentina), Boston River (Uruguai), Bolívar (Bolívia), Oriente Petrolero (Bolívia), Defensa y Justicia (Argentina), Nacional (Paraguai), Sol de América (Paraguai), Huracán (Argentina), Independiente (Argentina), Fuerza Amarilla (Equador), LDU (Equador), Universidad Católica (Equador), Patriotas (Colômbia), Deportivo Cali (Colômbia), Nacional (Bolívia), Cerro Porteño (Paraguai), Arsenal (Argentina), Palestino (Chile), Olimpia (Paraguai), Junior Barranquilla (Colômbia), Estudiantes (Argentina), Independiente Santa Fe (Colômbia), Independiente Medellín (Colômbia), Atlético Tucumán (Argentina), Libertad (Paraguai) e Deportes Iquique (Chile).

O sorteio dos 16 confrontos da segunda fase será realizado no dia 14 de junho na sede da Conmebol, em Luque, nos arredores de Assunção, no Paraguai.