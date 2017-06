Com Lucas Lima, Santos joga contra o Sport para manter boa fase no Brasileirão

O Santos enfrentará o Sport, neste sábado, às 19 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de manter a boa fase na competição. O time venceu quatro dos últimos cinco jogos disputados e saltou para as primeiras posições, com 16 pontos. Pensando no confronto, a boa notícia para o técnico Levir Culpi é ter à disposição o meia Lucas Lima, cujo nome foi envolvido em uma possível negociação com o Barcelona.

O jogador, que não atuou contra o Vitória, em Salvador, por estar gripado, foi fotografado – no momento em que o time estava em campo – ao lado de Neymar (em férias no Brasil) em uma rodada de pôker. A publicação da imagem deu ainda mais força às especulações sobre a saída do meia para o time espanhol.

Lucas Lima é agenciado pelo pai de Neymar, outro detalhe que reforça a tese da saída dele. O meia tem vínculo com o Santos até o fim de 2017, mas estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do dia 1.º de julho. Apesar de ter em mãos uma proposta do clube santista para renovar, o jogador já demonstrou em declarações o seu desejo de atuar na Europa.

Polêmica à parte, Lucas Lima treinou normalmente nesta sexta-feira com o restante do elenco no CT Rei Pelé, em Santos, e deverá estar entre os titulares. A baixa da equipe nesta partida será o zagueiro David Braz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No lugar dele, a opção do treinador deverá ser o argentino Fabián Noguera.

O atacante Ricardo Oliveira (que luta para se recuperar de um problema no tornozelo) e o lateral-esquerdo Zeca (em trabalho de recuperação física após sentir um problema na panturrilha) seguem fora da equipe.