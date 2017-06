Com gol no final da partida, Brasil-RS derrota o CRB por 1 a 0 em Maceió

O Brasil, de Pelotas (RS), conquistou uma importante vitória fora de casa pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Rei Pelé, em Maceió, o time gaúcho bateu o CRB por 1 a 0, com um gol de Marcinho nos minutos finais. Com o resultado positivo, chegou à 10.ª colocação com oito pontos, um a menos do que o Guarani, que abre o G4 – a zona de acesso. O clube alagoano, com sete, está em 12.º lugar.

O primeiro tempo foi de poucas emoções. As duas equipes mostraram mais aplicação na marcação do que criatividade para construir jogadas de perigo e os goleiros praticamente não foram exigidos.

Os poucos arremates a gol antes do intervalo foram de longa distância e não assustaram as defesas adversárias. A única finalização na direção do gol foi um chute de Mailson, do CRB, mas o goleiro Eduardo Martini defendeu sem dificuldade.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais movimentado e os dois times desperdiçaram oportunidades de abrir o placar. Eduardo Martini passou a se destacar com belas defesas e, na melhor chance, Rodolfo dominou dentro da área, mas escorregou na hora de bater.

O jogo já parecia se encaminhar mesmo para o empate por 0 a 0 até que, aos 41 minutos, Marcinho foi lançado em velocidade e surpreendeu a defesa do CRB com um toque por cobertura e garantiu a vitória dos visitantes. No último minuto, o time alagoano quase buscou o empate, mas Chico acertou a trave para desespero da torcida presente ao estádio Rei Pelé.

O CRB volta a campo nesta sexta-feira, às 19h15, quando visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela sexta rodada da Série B. No sábado, às 16h30, o Brasil-RS recebe o Ceará no estádio Bento Freitas, em Pelotas.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 1 BRASIL-RS

CRB – Juliano; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Gabriel e Diego; Adriano, Yuri (Maxwell), Elvis e Chico; Mailson (Ytalo) e Erick Salles (Rodolfo). Técnico: Léo Condé.

BRASIL-RS – Eduardo Martini; Wender, Leandro Camilo, Evaldo e Marlon; Leandro Leite, João Afonso, Nem (Breno), Rafinha e Wagner (Aloísio); Bruno Lopes (Marcinho). Técnico: Rogério Zimmermann.

GOL – Marcinho, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Flávio Boaventura, Adriano e Yuri (CRB); Leandro Camilo, Evaldo, Marlon, João Afonso e Rafinha (Brasil-RS).

ÁRBITRO – Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).