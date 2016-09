Com gol no fim, Santa Cruz derrota o Atlético-PR no Arruda

Com gol aos 45 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz derrotou o Atlético Paranaense por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio do Arruda, em Recife. Bruno Moraes foi o autor do gol que reabilitou a equipe pernambucana no Brasileirão após a dolorida derrota para o rival Sport, por 5 a 3, no domingo.

Apesar do triunfo, que encerra uma série de nove jogos sem vitória no campeonato, o Santa Cruz segue na penúltima colocação da tabela, com 23 pontos. Já o Atlético, que segue sem conseguir emplacar uma sequência positiva no Brasileirão, figura na nona colocação, com 36 pontos.

Empurrado pela torcida, o Santa Cruz pressionou o Atlético desde o início do jogo. Precisando da vitória, o time comandado pelo técnico Doriva abusava das jogadas pela esquerda com Keno e Allan Vieira. Aos 17 minutos, Allan Vieira foi à linha de fundo e cruzou, Paulo André furou, mas Keno desperdiçou a chance de marcar.

Quatro minutos depois, novamente Allan Vieira lançou Keno pela lateral. Ele cruzou e Bruno Moraes surgiu na frente de Weverton para tocar e forçar uma grande defesa do goleiro campeão olímpico.

Na segunda etapa, a saída de Allan Vieira facilitou o trabalho da marcação atleticana. O jogo se concentrou mais no meio-campo e a entrada de Marcos Guilherme pelo Atlético deu um pouco mais de velocidade ao time visitante.

O tempo passava e o Santa Cruz ia perdendo seu poder ofensivo, mas ainda levava perigo pela lateral. Em um dessas jogadas, Wilson mandou para escanteio e, na cobrança, aos 45 minutos, Bruno Moraes apareceu entre a zaga para marcar o gol da vitória. “Precisávamos vencer, a derrota para o Sport doeu muito, esse é um grupo de guerreiros”, disse o herói do Santa Cruz nesta noite.

FICHA TÉCNICA:

SANTA CRUZ 1 x 0 ATLÉTICO-PR

SANTA CRUZ – Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais, Allan Vieira (Wallyson); Uillian, Jadson (Renatinho), Pisano (Arthur) e João Paulo; Bruno Moraes e Keno. Técnico: Doriva.

ATLÉTICO-PR – Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Hernani (Renan) e Matheus Rossetto; Giovanny (Marcos Guilherme), Pablo e Luan (André Lima). Técnico: Paulo Autuori.

GOL – Bruno Moraes, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Paulo, Uillian, Léo, Pablo, Luan e André Lima.

ÁRBITRO – Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

RENDA – R$ 25.035,00.

PÚBLICO – 2.460 pagantes.

LOCAL – Estádio do Arruda, em Recife (PE).