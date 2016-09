Com gol no fim, Fiorentina quebra invencibilidade da Roma no Italiano

Com um gol de Badelj nos minutos finais da partida, a Fiorentina venceu a Roma por 1 a 0, neste domingo, em Florença, aplicando o primeiro revés do time da capital em quatro rodadas de Campeonato Italiano.

O resultado fez com que a Roma ficasse no terceiro lugar com sete pontos, três atrás do líder Napoli e a dois da Juventus. A Fiorentina, por sua vez, tem um jogo a menos – partida contra o Genoa adiada por conta das chuvas – e foi à oitava posição, com seis pontos.

Goleiro da seleção brasileira sob o comando de Tite, Alisson foi preterido pela comissão técnica da Roma após ser titular no empate por 1 a 1 com o Viktoria Plzen, pela Liga Europa, para a entrada do polonês Szczesny.

Milan Badelj foi o responsável por marcar o único gol do jogo. Já aos 36 minutos da segunda etapa, o meio-campista croata recebeu passe de Tomovic na intermediária e bateu rasteiro no canto direito do goleiro Szczesny. No meio do caminho, Kalinic, que estava impedido, demonstrou rápido reflexo para abrir as pernas e deixar a bola morrer no fundo das redes.

Na sequência do Campeonato Italiano, as duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira. Enquanto a Fiorentina encara a Udinese fora de casa, a Roma recebe o Crotone no Estádio Olímpico da capital nacional.