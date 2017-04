Com gol do brasileiro Willian, Chelsea bate Everton e fica perto do título inglês

O Chelsea ficou ainda mais perto do título inglês ao vencer o Everton, em Goodison Park, por 3 a 0, neste domingo, com um dos gols marcados pelo meia brasileiro Willian. A derrota quebrou uma invencibilidade de sete partidas do Everton em seu estádio – nove, levando em conta somente jogos do Campeonato Inglês.

Os primeiros minutos da partida foram muito intensos. O Everton pressionou o Chelsea e, logo aos 2 minutos, Calvert-Lewin finalizou na trave do goleiro Courtois. Aos 22, o atacante belga Lukaku ganhou do brasileiro David Luiz e chutou com muito perigo para o gol. No lance seguinte, Diego Costa recebeu lançamento, ajeitou de cabeça, mas errou o chute e desperdiçou grande oportunidade para abrir o placar.

Mas a etapa final teve outros contornos. O líder Chelsea mostrou sua força. Logo aos 5 minutos, o time visitante quase saiu na frente em uma cobrança de escanteio ensaiada. Matic tocou para Moses finalizar rasteiro. Aos 30 minutos, Pedro abriu o placar para o líder do campeonato. O espanhol recebeu, girou de fora da área e chutou no ângulo do goleiro: 1 a 0.

A equipe londrina continuou no ataque e ampliou o placar após uma cobrança de falta rasteira e venenosa de Hazard. O goleiro Stekelenburg defendeu parcialmente, mas a bola sobrou na área para o zagueiro Cahill.

Aos 41, o brasileiro Willian fechou o placar numa jogada bem trabalhada pelo ataque do Chelsea, que começou com passe de Diego Costa para Fábregas. O espanhol cruzou para o meia concluir para o gol: 3 a 0.

Na próxima rodada, o Chelsea jogará em casa contra o Middlesbrough, 19º colocado na tabela, que ainda briga para se manter na principal divisão do futebol inglês. A partida está marcada para o dia 8 de maio.

O Everton, sétimo colocado com 65 pontos – e ainda na briga por uma vaga na Liga Europa -, terá compromisso fora de Liverpool. O time vai a Swansea para enfrentar a equipe local, que também luta para evitar o rebaixamento. Com apenas 32 pontos, em 18º lugar, o Swansea está dois pontos atrás do Hull City, primeiro time fora da zona de descenso.