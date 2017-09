Com gol de Edno, América-MG arranca empate com o Ceará e segue líder da Série B

Ceará e América-MG ficaram no empate por 1 a 1 em confronto direto na briga pelo G4 – a zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 24.ª rodada. O time da casa saiu na frente com gol de Elton, mas o estreante Edno empatou para os mineiros.

Com o resultado, o América-MG segue na liderança, agora com 45 pontos, três a mais do que o Internacional, que pode assumir a ponta se vencer Figueirense, neste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, já que chegaria a 13 vitórias, uma a mais do que o time de Belo Horizonte.

O Ceará, com 38 pontos, fica em quinto. Os cearenses conquistavam um resultado que os recolocavam dentro do G4 até sofrerem o empate aos 30 minutos da segunda etapa. Uma decepção para mais de 20 mil torcedores na Arena Castelão.

O primeiro tempo foi equilibrado, com as defesas levando vantagem sobre os ataques e os dois times conseguindo conter os avanços adversários com forte marcação no meio de campo. O time da casa era melhor, mas a partida já se encaminhava para o intervalo sem gols quando, aos 43 minutos, Elton abriu o placar. Romário recebeu na esquerda e cruzou na medida para o experiente centroavante completar de cabeça e fazer a festa da torcida cearense.

Na segunda etapa, a partida estava complicada para o América-MG, que tentava buscar o empate, mas tinha dificuldade para romper a defesa do time da casa. Foi aí que brilhou a estrela de mais um jogador experiente. Edno, que entrava em campo pela primeira vez pelo time mineiro, substituindo Hugo Almeida aos 28, precisou apenas de dois minutos para dominar a bola na entrada da área e acertar um lindo chute, empatando a partida.

O América-MG volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Vila Nova, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 25.ª rodada. O Ceará só joga no próximo dia 23, um sábado, quando recebe o Brasil, de Pelotas (RS), em mais uma partida na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 1 AMÉRICA-MG

CEARÁ – Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Richardson, Pedro Ken (Ricardinho), Rafael Carioca (Pio) e Lima; Leandro Carvalho (Cafu) e Elton. Técnico: Marcelo Chamusca.

AMÉRICA-MG – João Ricardo; Ceará, Rafael Lima, Lima e Giovanni (Norberto); Juninho, Zé Ricardo, Matheusinho e Renan Oliveira; Luan (Gerson Magrão) e Hugo Almeida (Edno). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Elton, aos 43 minutos do primeiro tempo; Edno, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rafael Pereira, Pedro Ken, Leandro Carvalho e Cafu (Ceará); Zé Ricardo (América-MG).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA – R$ 143.257,00.

PÚBLICO – 20.062 pagantes (20.726 no total).

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).