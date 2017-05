Com gol brasileiro, Valencia faz 4 a 1 em casa; Bilbao perde fora e se complica

O Valencia goleou o Osasuna, lanterna do Campeonato Espanhol, por 4 a 1, neste domingo, no estádio Mestalla, pela 36ª rodada da competição. O argentino Ezequiel Garay marcou dois gols no primeiro tempo. O italiano Simone Zaza e o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno completaram o placar na segunda etapa. Miguel Olavide descontou para o Osasuna.

O resultado manteve o Valencia na parte intermediária da tabela do torneio nacional, com 43 pontos, sem chances de lutar por vagas nas competições europeias. Para o Osasuna, a derrota também não alterou a situação da equipe, pois já está rebaixada no Espanhol.

Também neste domingo, o Athletic Bilbao, jogando fora de casa, perdeu para o Alavés por 1 a 0 e se complicou na disputa por vaga na Liga Europa. A equipe do País Basco permanece na sexta posição, com 62 pontos, um a menos que o Villarreal (goleado pelo Barcelona por 4 a 1, no sábado). A mesma pontuação tem a Real Sociedad, que empatou com o Sevilla por 1 a 1, na sexta-feira, mas segue em sétimo lugar, um posto atrás da zona de classificação para o torneio continental. O Alavés é o décimo colocado, com 51 pontos.

Assim, restando duas rodadas para o fim da competição nacional, a equipe de Bilbao e a Real Sociedad são as principais concorrentes a um lugar na próxima edição da Liga Europa. O Sevilla, com 69 pontos, e o Villarreal, com 63, almejam a Liga dos Campeões, que já tem garantidos o Atlético de Madrid (74), o Real Madrid (84) e o Barcelona (líder do campeonato, também com 84 pontos).

RODADA – O Campeonato Espanhol ainda terá outros dois jogos neste domingo pela 36ª rodada: Deportivo La Coruña x Espanyol e Málaga x Celta.