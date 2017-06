Com estádio vazio, abertura da Copa das Confederações apresenta cidades russas

A cerimônia de abertura da Copa das Confederações aconteceu na manhã deste sábado (horário de Brasília), no Estádio São Petersburgo, onde a Rússia estreia diante da Nova Zelândia à tarde. A festa tinha como tema principal as quatro cidades russas que receberão as partidas da competição: São Petersburgo, Moscou, Sochi e Kazan.

Com belas danças, muitas cores e, principalmente, muita música eletrônica, a festa foi bonita e cumpriu seu objetivo. O conhecido balé russo encantou e através de composições coloridas no gramado, a organização mostrou as características das quatro cidades e os estádios que receberão as partidas.

O ponto negativo, no entanto, ficou por conta dos muitos espaços vazios nas arquibancadas. Por ter sido realizada às 10 horas (de Brasília), duas horas antes do confronto entre Rússia e Nova Zelândia, boa parte dos torcedores ainda não havia entrado no estádio. Na reta final da cerimônia, nem metade da arena estava ocupada.

Havia a expectativa pela possível presença de Pelé e até de Maradona na cerimônia, o que não aconteceu. E apesar do publico decepcionante na festa, o estádio em São Petersburgo deve estar lotado para acompanhar a estreia da Rússia, que integra o Grupo A do torneio, ao lado de Nova Zelândia, México e Portugal.