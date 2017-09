Com apoio da torcida, Corinthians fecha preparação para clássico sem mistério

O Corinthians abriu as portas do Itaquerão e a torcida compareceu ao treino neste sábado pela manhã. No encerramento da preparação para o clássico diante do São Paulo, as arquibancadas receberam um reforço de peso para empurrar a equipe na véspera do duelo que acontecerá domingo, às 11 horas, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Os torcedores foram ao Itaquerão e ocuparam a maior parte da arquibancada do setor norte do estádio. De acordo com a assessoria do clube, mais de nove mil corintianos compareceram ao estádio. Com bandeiras e sinalizadores, entoaram cânticos e embalaram a equipe para o clássico.

Em campo, o técnico Fábio Carille comandou a atividade sem grandes surpresas. Com a equipe considerada ideal, realizou um trabalho tático e, na sequência, um treino de bola parada e de finalização.

Em reta final de recuperação de uma fratura Danilo participou da atividade, mas ainda não ficará à disposição do treinador. No clássico de domingo, o Corinthians será escalado com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Depois da eliminação na Copa Sul-Americana diante do Racing e oscilando demais nas últimas semanas, o Corinthians busca a vitória para se firmar ainda mais na busca pelo título brasileiro. A equipe paulista lidera o campeonato com 53 pontos, dez a mais do que o segundo colocado Grêmio.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o clássico:

Goleiros: Cássio, Walter e Caique França

Zagueiros: Pablo, Balbuena e Pedro Henrique

Laterais: Guilherme Arana, Fagner, Léo Príncipe e Marciel

Volantes: Gabriel, Maycon, Fellipe Bastos e Camacho

Meias: Rodriguinho, Jadson, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Rodrigo Figueiredo

Atacantes: Jô, Romero, Kazim e Clayson