Com apoio da Ancine, filmes brasileiros participam de festivais internacionais

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) está apoiando a participação de 11 filmes brasileiros que participam de quatro festivais internacionais que ocorrem neste mês de maio. O principal deles é o Festival de Cannes, na França, que vai de 17 a 28 de maio, tendo em sua programação de mostras paralelas três produções brasileiras.

Os outros são o festival IndieLisboa, que vai até o próximo domingo (14) na capital portuguesa, o 63º Festival Internacional de Curtas-Metragens de Oberhausen, na Alemanha, que será aberto amanhã (11) e vai até o dia 16, e o Cine Politico, de 25 a 31 de maio em Buenos Aires, Argentina. Para todas as obras, o apoio vem do Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios e Workshops Internacionais, que concede auxílios que podem abranger a confecção de cópia legendada, envio de cópia e o apoio financeiro, sendo que as produções podem receber uma ou duas dessas três formas de apoio.

No IndieLisboa, a produção apoiada pela Ancine é o curta Os Cuidados que se Tem com o Cuidado que os Outros Devem ter Consigo Mesmos, de Gustavo Vinagre, que aparece na mostra Silvestre do evento. No Festival de Oberhausen, tiveram o apoio da agência três curtas que participam da competição principal do evento: Elogio da Sombra, de Joel Pizzini Filho; Um Musical, de Tarcísio Lara Puiati; e Vai e Vem, de Louise Botkay.

O Festival de Cannes traz em sua programação de mostras paralelas outras três produções brasileiras, com apoio do programa da Ancine. O longa Gabriel e a Montanha, de Fellipe Barbosa, concorre aos prêmios da Semana da Crítica, enquanto o curta de Gabriel Martins, Nada, participa da Quinzena dos Realizadores. Na mostra Cinefondation, a participação brasileira fica por conta do curta Vazio do Lado de Fora, de Eduardo Brandão Pinto.

Por fim, o festival Cine Político, na capital argentina, tem três obras brasileiras com o apoio da Ancine: Olympia 2016, de Rodrigo Mac Niven e O Outro Lado do Paraíso, de André Ristum concorrem na competição internacional de longas-metragens, e Cartas do Desterro, de Coraci Ruiz e Julio Matos, disputa a competição internacional de curtas-metragens.