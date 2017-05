Com alta do petróleo e de ações de bancos, Bovespa abre em alta

A Bovespa abriu em leve alta nesta quinta-feira, 11, fortalecida pela persistente valorização do petróleo e a reboque da reação no exterior a dados econômicos dos Estados Unidos melhores que o previsto. Às 9h30, os EUA divulgaram que a inflação ao produtor (PPI) subiu 0,5% em abril ante março, melhor que a expectativa de alta de 0,2% dos analistas. Os pedidos de auxílio-desemprego caíram 2 mil na semana, a 236 mil, quando a previsão eram de 244 mil.

Logo após a divulgação dos indicadores, os juros dos Treasuries passaram a subir, batendo máximas, e o dólar reduziu perdas ante o iene, o euro e também em relação ao real. A moeda americana chegou a bater máxima em relação à americana nos mercados à vista e futuro mas, depois, voltou a renovar mínimas.

Os preços futuros do petróleo estão em alta nesta quinta-feira, beneficiados pelo otimismo renovado entre investidores de que os cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) podem reequilibrar o mercado mundial.

Às 10h27, o Ibovespa subia 0,22% aos 67.496,32 pontos. As ações da Petrobras também subiam, sendo que a PN (+0,85%) da petroleira estava entre as maiores altas do índice nesse horário.

A ON do Banco do Brasil (+2,31%) também estava no ranking das ações do Ibovespa que mais sobem. O bom desempenho acontece depois de a instituição divulgar que quase dobrou o lucro líquido reportado no primeiro trimestre, com expansão de 95,6%, para R$ 2,515 bilhões em relação ao mesmo período do ano passado.

Até a abertura do mercado à vista, o Ibovespa futuro permaneceu em baixa. O principal motivo foi a decepção com os dados de varejo de março, que mostraram queda de 1,90% ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio pior do que o piso do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 1,80% a alta de 1,30%, com mediana negativa de 0,60%.