Com ajuda de dois gols contra, Barcelona vence e mantém vantagem no Espanhol

O Barcelona não tomou conhecimento do Girona e venceu com tranquilidade por 3 a 0 neste sábado, fora de casa, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O resultado manteve o time de Messi com quatro pontos de vantagem na liderança da competição, com 18 e 100% de aproveitamento. O Girona é o 15º colocado, com cinco pontos.

Apesar de ter sido superior durante a partida, o Barcelona levou alguns sustos do Girona, que só não marcou por falta de pontaria de seus atacantes. E os anfitriões também não deram sorte no setor defensivo e marcaram dois gols contra. Suárez foi o único a balançar as redes pelos visitantes.

Mais uma vez, o volante Paulinho começou entre os titulares e fez um bom jogo. O brasileiro atuou com liberdade para chegar ao ataque e saiu dos pés dele as primeiras chances de gol do Barcelona. Na primeira, ele tocou de letra para Aleix Vidal, que devolveu para o brasileiro em posição irregular.

O Girona respondeu com o volante Douglas, ex-Vasco. Ele arriscou chute de fora da área, Ter Stegen espalmou e, no rebote, Olunga apareceu em impedimento para chutar, mas o goleiro alemão fez outra defesa.

O Barcelona contou com a sorte aos 16 minutos do primeiro tempo para abrir o placar. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Jordi Alba, que bateu cruzado para o meio da área, a bola bateu em Aday e entrou: 1 a 0.

Paulinho teve nova oportunidade aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio de Rakitic, o brasileiro apareceu no meio da área, subiu mais alto do que a zaga, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Na etapa final, o Barcelona ampliou com mais uma colaboração do adversário. Aleix Vidal fez boa jogada pela direita, avançou até a linha de fundo e cruzou de calcanhar para a área. Suárez deixou a bola passar por entre as pernas, o goleiro Iraizoz se atrapalhou e mandou para as redes.

O Girona sentiu o segundo gol e o Barcelona passou a administrar a vantagem. Paulinho deu lugar a Busquets. O time visitante tocava a bola sem pressionar e aproveitou um contra-ataque para matar a partida.

Aos 36 minutos, Sergi Roberto acertou belo lançamento para Suárez. O uruguaio dominou, esperou a saída do goleiro e tocou com precisão para marcar o terceiro do seu time na partida, o primeiro de um jogador da equipe.

O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrentará o Sporting, fora de casa, em duelo pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. O time catalão venceu a Juventus por 3 a 0 na estreia. Pelo Espanhol, a equipe receberá o Las Palmas em 1º de outubro. O Girona jogará na próxima sexta-feira, contra o Celta, fora de casa.

JOGO DE SEIS GOLS – Em outro duelo deste sábado pelo Espanhol, o Málaga ficou no empate por 3 a 3 com o Athletic Bilbao, em casa. Os visitantes saíram na frente com Aduriz. Diego Rolan empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Iñaki Williams marcou duas vezes e deixou o Bilbao em boa vantagem.

Mas, aos 36, Paul Baysse diminuiu e Diego Rolan, aos 40, conseguiu igualar o placar novamente e dar ao Málaga o primeiro ponto no Espanhol. O time da casa é o penúltimo colocado. O Bilbao está em nono lugar, com oito.