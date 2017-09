Com 6 novidades, Tite convoca seleção para Eliminatórias

SÃO PAULO, 15 SET (ANSA) -O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou hoje os 23 jogadores que disputarão as últimas duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Entre as novidades, estão os defensores Danilo e Jemerson, os meias Diego, Arthur e Fred, e, por fim, o atacante Diego Tardelli.

Antes da convocação, Tite explicou os critérios por ele utilizados. “O critério da convocação não atende especificamente ao momento do atleta no clube. Também ao histórico dele no clube e na seleção, o momento é uma projeção para a Copa do Mundo”, disse.

Em relação à última convocação, na parte ofensiva Tite deixou de fora Taison, Luan e Giuliano. Já na defesa, Rodrigo Caio e Fagner foram deixados de lado para as entradas de Jemerson e Danilo.

No gol, segue a grande polêmica. Tite deixou de fora o goleiro Vanderlei, do Santos, e optou pelo trio que já vinha sendo utilizado pelo comandante nas partidas anteriores, Cássio, Alisson e Ederson.

Do futebol italiano, apenas o zagueiro Miranda, da Inter, e o goleiro Alisson, da Roma, foram chamados.

Já classificado para o mundial de 2018, o Brasil irá enfrentar nas últimas duas rodadas a Bolívia, no dia 5 de outubro, em La Paz ,e o Chile, no dia 10 de outubro, em São Paulo.

Confira a lista completa: Goleiros: Alisson (Roma), Cássio (Corinthians), Ederson (Manchester City) Laterais: Daniel Alves (PSG), Danilo (Manchester City), Filipe Luís (Atlético de Madri) e Marcelo (Real Madrid) Zagueiros: Jemerson (Monaco), Marquinhos (PSG), Miranda (Internazionale) e Thiago Silva (PSG) Meio-campistas: Arthur (Grêmio), Casemiro (Real Madrid), Diego (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Willian (Chelsea) Atacantes: Diego Tardelli (Shandong Luneng), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City) e Neymar (PSG).

