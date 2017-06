Com 41 mil pessoas no Castelão, Ceará festeja 103 anos com vitória sobre Londrina

No dia em que comemorou 103 anos de sua fundação, o Ceará conseguiu presentear a torcida, que compareceu em peso à Arena Castelão, com uma vitória sofrida, mas importante na Série B do Campeonato Brasileiro. No duelo contra o Londrina, no final da noite desta sexta-feira, Roberto marcou o gol do triunfo por 1 a 0, deixando o time cearense entre os primeiros colocados. Mais de 41 mil pessoas compareceram ao estádio, registrando o maior público da competição até gora.

O único gol do jogo foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo, quando o empate já parecia garantido. A vitória coloca o Ceará na terceira posição, com sete pontos, três a menos que o líder Paysandu. Por outro lado, o Londrina permanece com quatro pontos, no 16.º lugar.

O Ceará não conseguiu impor o ritmo de jogo que pretendia no primeiro tempo. Sem conseguir trocar passes e furar o bloqueio do Londrina, o time cearense passou a tentar pelo alto. Luiz Otávio e Wallace Pernambucano tiveram boas chances, mas finalizaram pela linha de fundo. O Londrina, que tentou encaixar o contra ataque para abrir o placar, teve uma chance com Elton Martins, que também errou o alvo.

Na etapa final o Ceará melhorou, marcando o Londrina no campo de ataque e sem deixar o time adversário jogar. Com mais posse de bola os mandantes criaram mais oportunidades, chegando com perigo com Felipe Menezes e Magno Alves, mas foi Roberto quem marcou o gol da vitória.

Aos 43 minutos, o atacante recebeu nas costas da marcação e chutou cruzado. O goleiro Cesar caiu errado, a bola tocou nele e passou por baixo, entrando nas redes. O Londrina até tentou reagir, mas não teve tempo. E a torcida foi ao delírio nas arquibancadas.

Ceará e Londrina voltam a campo na próxima terça-feira, pela 5.ª rodada da Série B. Às 20h30, o Londrina faz um clássico local contra o Paraná no estádio do Café. Mais tarde, o time cearense vai até Belo Horizonte (MG) enfrentar o América-MG, às 21h30.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 0 LONDRINA

CEARÁ – Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Raul, Pedro Ken (Pio) e Wallace Pernambucano (Felipe Menezes); Magno Alves (Alex Amado), Roberto e Elton. Técnico: Givanildo Oliveira.

LONDRINA – César; Lucas Ramon, Sílvio, Matheus e Ayrton; Germano, Jardel, Thiago Lopes e Elton Martins (Rafael Gava); Artur (Alisson Safira) e Brandão (Carlos Henrique). Técnico: Cláudio Tencati.

GOL – Roberto, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Andrey da Silva E Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS – Rafael Pereira e Tiago Cametá (Ceará); Alisson Safira e Jardel (Londrina).

RENDA – R$ 376.338,00.

PÚBLICO – 40.280 pagantes (41.111 total).

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).