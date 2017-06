Com 2 gols de Ábila, Cruzeiro bate Atlético-GO e reconquista confiança da torcida

Depois de amargar derrotas para Chapecoense, em casa, e Bahia, em Salvador, o Cruzeiro afastou a desconfiança do torcedor ao vencer nesta sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite fria deste domingo, o time de Mano Menezes derrotou o Atlético-GO por 2 a 0, no Mineirão, e voltou à briga pela parte de cima da classificação. Artilheiro do time na competição, Ábila aproveitou um belo passe de Alisson aos 16 minutos do segundo tempo para colocar o time da casa a frente no marcador. Mais tarde, aos 34 minutos, ele cobrou uma penalidade máxima que deu números finais à partida.

Com o resultado em Belo Horizonte, o Cruzeiro chegou aos dez pontos e assumiu a sexta posição. De outro lado, o Atlético-GO contava com a estreia do técnico Doriva para surpreender. O time vinha de uma vitória por 3 a 0 sobre da Ponte Preta, contra quem somou seus primeiros três pontos neste Brasileirão, mas a derrota deste domingo fez a equipe voltar a estacionar na zona de rebaixamento, na qual ocupa o penúltimo lugar.

O JOGO – A proposta do Atlético-GO ficou clara logo nos primeiros minutos da partida: fechar a marcação com duas linhas de quatro e tentar explorar qualquer erro do Cruzeiro para sair de Minas Gerais com o resultado positivo. O time da casa aos poucos foi sentindo dificuldade na troca de passes e passou a arriscar da intermediária contra o goleiro Felipe Garcia, que rotineiramente costuma ser o mais exigido no grupo goiano.

Com nove minutos de bola rolando já pintou a primeira grande oportunidade. Numa cobrança de falta, Thiago Neves bateu rasteiro no canto do goleiro e por pouco ela não o pegou desprevenido. Mano começou o jogo com o camisa 30 aberto pela direita, Ábila centralizado e Rafael Marques pela esquerda. Robinho ficava um pouco mais recuado, jogando nas costas do volante atleticano.

Para o segundo tempo, Mano Menezes entendeu que precisava quebrar a marcação do adversário e tirou Alisson do banco de reservas. Ele entrou no lugar de Rafael Marques para buscar uma jogada individual e rapidamente ele atendeu ao pedido. Aos 16 minutos, ele recebeu de Thiago Neves e conseguiu um toque de letra para Ábila, que saiu frente a frente com Felipe Garcia. O centroavante, já caindo, conseguiu tocar para o fundo das redes após chute cruzado.

Quando a partida caminhava para uma vitória simples do Cruzeiro, Diogo Barbosa arriscou uma infiltração pela esquerda e antes de chegar à linha de fundo deixou com Ariel Cabral. O argentino foi inteligente e deu um toque de letra para Alisson, que sairia frente a frente Felipe Garcia, mas acabou derrubado por André Castro. Aos 34 minutos, Ábila cobrou a penalidade no canto esquerdo e deu números finais para a partida.

O próximo compromisso do Cruzeiro será contra o líder Corinthians, às 21h45 da próxima quarta-feira, no Itaquerão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Atlético-GO recebe o Avaí no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO), às 19h30. Este vai ser um confronto de dois times que estão na zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 2 X 0 ATLÉTICO-GO

CRUZEIRO – Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral (Hudson), Robinho, Thiago Neves (Rafinha) e Rafael Marques (Alisson); Ábila. Técnico: Mano Menezes.

ATLÉTICO-GO – Felipe Garcia; André Castro, Eduardo Bauermann, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão Silva, Silva (Luiz Fernando), Jorginho, Andrigo (Júnior Viçosa) e Breno Lopes (Walterson); Everaldo. Técnico: Doriva.

GOLS – Ábila, aos 16 e aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – João Batista de Arruda (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Thiago Neves, Robinho e Murilo (Cruzeiro); André Castro, Marcão Silva, Jorginho e Andrigo (Atlético-GO).

RENDA – R$ 110.781,00.

PÚBLICO – 7.263 pagantes.

LOCAL – Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).