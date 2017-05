COI deve decidir dia 9 se definirá sedes dos Jogos de 2024 e 2028 ao mesmo tempo

A decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre a possibilidade de conceder o direito de sediar as edições de 2024 e de 2028 dos Jogos Olímpicos para Los Angeles e Paris deverá ser anunciada em 9 de junho.

O COI disse nesta sexta-feira que seu comitê executivo se reunirá em Lausanne para discutir os processos de definição das sedes dos Jogos de 2024 e 2028 e as mudanças nas regras para as cidades candidatas a receber a Olimpíada de Inverno de 2026.

Definir ao mesmo tempo as sedes para os dois únicos candidatos que sobraram na disputa pelo evento de 2024 é visto como a opção preferida do presidente do COI, Thomas Bach.

Os membros do COI estão agendados para escolher o anfitrião da Olimpíada de 2024 em 13 de setembro em Lima, no Peru. No entanto, Bach pediu aos quatro vice-presidentes da sua diretoria em março para que trabalhassem em conjunto sobre a possibilidade de uma definição combinada sobre os Jogos de 2024 e de 2028.

O relatório dos vice-presidentes ao comitê de 13 membros é o ponto central para a reunião do dia 9. Qualquer acordo poderia ser ratificado na reunião do conselho de administração do COI, que ocorrerá de 9 a 12 de julho.

Os líderes das delegações de Los Angeles e Paris irão a Lausanne apresentar formalmente seus planos aos membros com voto. Se ficar definido que as cidades serão mesmo as sedes dos dois próximos eventos, ainda seria preciso apontar qual receberá uma edição da Olimpíada primeiro. O COI poderia permitir que os cerca de 90 eleitores tivessem direito a uma escolha livre em setembro, na capital peruana, ou fazer um acordo entre as duas cidades.

Em dezembro passado, Bach indicou a possibilidade de um acerto ao declarar que o processo de definição da sede dos Jogos Olímpicos produz “muitos perdedores”. Assim, o presidente do COI demonstrou temor com a possibilidade da cidade derrotada no processo da Olimpíada de 2024 não se apresentar para o evento seguinte.

Premiar duas das principais cidades do mundo que constituem opções de baixo risco traria uma estabilidade ao COI por cerca de uma década, após um período turbulento nos processos de definição de sedes dos Jogos Olímpicos.

Cidades de países ricos, como Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Suécia, desistiram de participar do processo diante das objeções de suas populações. Para outras cidades, assustam os enormes custos e os grandes orçamentos de eventos recentes.