Coca-Cola lança Fanta Guaraná e briga por liderança com a Ambev

A Coca-Cola Brasil anunciou nesta quarta-feira, 7, o lançamento do Fanta Guaraná, que deve chegar às prateleiras dos supermercados até o dia 15 de junho. Já disponível nas versões laranja e uva, a família Fanta é a segunda maior marca da gigante de bebidas no País.

Com o novo produto, a marca entra na disputa pela liderança no segmento, que hoje pertence ao Guaraná Antártica, da Ambev. “Depois de um quinquênio com foco no patrocínio à Copa do Mundo e aos Jogos Olímpicos por meio da ativação da marca Coca-Cola, anunciamos em 2017 um investimento do Sistema de R$ 3,2 bilhões – e podemos afirmar que Fanta recebeu uma significativa fatia desse valor”, diz Flavio Camelier, vice-presidente de Operações da Coca-Cola Brasil.

O produto terá embalagens disponíveis em todas as versões já lançadas para as demais variações da marca, inclusive retornáveis. A opção zero açúcar, porém, só virá em setembro.

O Fanta Guaraná não é o único produto desse tipo no portfólio da Coca-Cola, que continuará com o guaraná Kuat, as marcas regionais Taí, Simba, Charrua, Tuchaua versões claro e escuro, além do posicionamento premium com o Guaraná Jesus em mercados como São Paulo, por exemplo. O guaraná de todos esses produtos é 100% proveniente do Amazonas.