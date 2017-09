Clayson exalta empate e celebra primeiro gol pelo Corinthians: ‘Na hora certa’

Destaque do empate do Corinthians com o São Paulo neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Clayson dedicou o gol que garantiu ao empate por 1 a 1 no Morumbi à noiva. O atacante saiu do banco aos 24 minutos do segundo tempo e, aos 32, balançou a rede após bela jogada de Rodriguinho.

“Eu vinha falando que o gol sairia na hora certa. Mostramos a força do grupo. Quem entra pode ajudar. Queria desejar esse gol para minha noiva e para meus amigos de Botucatu”, disse.

Na comemoração, Clayson correu em direção à torcida do São Paulo, tirou a camisa e acabou levando o cartão amarelo. “Acabei me exaltando, fui para qualquer lado, mas tenho o máximo de respeito para a torcida deles”, afirmou.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana destacou a tranquilidade do Corinthians durante a partida, mesmo nos momentos em que o São Paulo foi melhor e pressionou. “Colocamos a bola no chão e conseguimos o gol. Saio feliz, é um clássico, jogo grande. Esse ponto vai nos ajudar bastante. É manter a cabeça no lugar porque tem muito campeonato pela frente”, disse.

Com o empate no Morumbi, o Corinthians chegou aos 54 pontos e mantém a liderança do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe é domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão.