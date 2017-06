Claudinei Oliveira minimiza mudanças e afirma que Avaí pode vencer o Atlético-MG

Motivado após a vitória diante do Sport, o técnico Claudinei Oliveira está otimista com a possibilidade de conquistar o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. O desafio da vez é diante do Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada.

“Será um compromisso difícil, um adversário com qualidade, mas que o Avaí tem condições de vencer. Estamos evoluindo, agregando outras opções no grupo e isto tem proporcionado um ganho, pois mesmo com mudanças, a equipe se mantém com uma boa estrutura”, disse Claudinei Oliveira.

Para o duelo, ele ensaiou três mudanças. Leandro Silva retorna para a lateral direita após cumprir suspensão automática na última rodada. Por outro lado, Judson e Júnior Dutra foram poupados. Com isso, Wellington Simião deve ganhar uma oportunidade no meio de campo, enquanto que Diego Tavares formará dupla ofensiva com Romulo.

Dos reforços contratados para o Brasileirão, Juan volta a figurar entre os titulares após a boa estreia na vitória sobre o Sport por 1 a 0. Já Maicon fez um trabalho leve ao redor do gramado e precisará passar por uma readaptação para poder reforçar o time nas próximas rodadas.