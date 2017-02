Classificado, Fluminense joga contra o Volta Redonda com reservas pelo Carioca

Será com um time reserva que o Fluminense entrará em campo pela quinta e última rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Já classificado para a semifinal da competição, a equipe tricolor poupará todos os titulares para o confronto contra o Volta Redonda, neste sábado, às 16h30, no estádio de Moça Bonita, no Rio.

Com campanha perfeita no Estadual, o Fluminense tem 100% de aproveitamento, com 11 gols marcados e nenhum sofrido. O bom rendimento garantiu o time na primeira posição do Grupo C, com 12 pontos, e vantagem de jogar pelo empate e de escolher o mando de campo na semifinal.

Ainda com chances de classificação, o Volta Redonda tem seis pontos e está na terceira colocação. Para seguir no torneio, precisa vencer e torcer para que o Vasco não derrote a Portuguesa, em partida disputada no mesmo horário no estádio de São Januário, no Rio. O time da capital tem os mesmos seis pontos, mas leva vantagem no número de vitórias – 2 a 1.

Com os titulares poupados, o torcedor poderá ver a estreia de Frazan, Marquinhos Calazans e Wendel, três jogadores da base. A partida também marcará o retorno do centroavante Richarlison, que estava com a seleção brasileira sub-20, que decepcionou no Campeonato Sul-Americano e não conseguiu classificação para o Mundial.

Sem espaço no time titular deste ano, o volante Pierre também ganhará nova chance, assim com o meia Marquinho, contratado no ano passado, mas que ainda não agradou à torcida neste retorno.

Eliminado na Copa do Brasil para o Cruzeiro por 2 a 1, na última quarta-feira, o Volta Redonda faz a sua segunda decisão na semana. Além de torcer pelo tropeço vascaíno, precisa derrubar a invencibilidade tricolor no Estadual. Ex-jogador do Fluminense, o volante Higor Leite disputa uma vaga entre os titulares com Luiz Gustavo.