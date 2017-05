Citi faz mudanças em departamento econômico no Brasil e Kfoury deixa banco

A área de análise do Citibank passa por mudanças no Brasil e na América Latina. Depois de 11 anos na casa, Marcelo Kfoury, economista-chefe do Departamento Econômico do Citi no País deixou o banco e vai ser professor em tempo integral da Fundação Getulio Vargas (FGV).

No departamento do Citi, os economistas Leonardo Porto e Mauricio Une continuam a fazer a cobertura econômica no Brasil, de acordo com o banco.

A área de análise na América Latina também passou por uma mudança recente. Ernesto Revilla foi anunciado como chefe do Departamento Econômico para a região. Até agora, Revilla cuidava da área no CitiBanamex, a operação do banco norte-americano no México.

Anteriormente, ele foi economista-chefe do ministério das Finanças do México.

Em outubro do ano passado, o Citi vendeu a área de varejo no Brasil para o Itaú, por R$ 710 milhões. O banco segue operando no país na área de atacado, com foco médias e grandes empresas.