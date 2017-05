Cirurgia de Ibrahimovic é realizada com sucesso nos EUA

SÃO PAULO, 2 MAI (ANSA) – O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic passou por uma bem sucedida cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito nesta segunda-feira (1) no centro médico da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos.

“Zlatan Ibrahimovic submeteu-se com êxito a uma cirurgia no joelho. Ele vai se recuperar completamente e essa lesão não colocará fim a sua carreira”, disse o empresário do atleta, Mino Raiola.

Ibra sofreu uma grave lesão no joelho durante a partida contra o Anderlecht, pela Liga Europa, no dia 20 de abril, enquanto jogava pelo Manchester United. De acordo com as previsões iniciais, ele deve ficar até 10 meses longe dos gramados.

Segundo a mídia britânica, por conta da lesão, o sueco parou as negociações com o clube inglês e deve definir seu futuro apenas quando estiver recuperado. (ANSA)