Cidades da Itália promovem ‘Festa da Grappa’ em outubro

ROMA, 13 SET (ANSA) – Com o tema “Grappa & Fruit”, começará no dia 1 de outubro a 14ª edição do “Grapeerie Aperte”, evento destinado à bebida alcoólica italiana grappa e que reúne as melhores graperías do país.

O evento passará por diversas cidades do país, como Alessandria, Turim, Novara, Asti, Treviso, entre outras. Nesta edição, vão participar 16 destilarias, sendo grande parte delas das regiões do Vêneto e da Lombardia, localizadas no norte da Itália.

A feira será uma ótima oportunidade para os amantes de bebidas alcoólicas experimentarem esse tradicional destilado italiano.

Para exaltar ainda mais o sabor da grappa de cada região, as destilarias vão combinar a bebida com frutas.

A grappa foi inventada na Idade Média e originalmente foi elaborada para evitar o desperdício, utilizando as sobras das uvas que não foram aproveitadas na produção de vinho.(ANSA)