Cidade italiana cria cerveja com soro de mozarela de búfala

CASERTA, 12 JUN (ANSA) – Foi apresentada nesta segunda-feira, dia 12, na cidade de Caserta, na Campânia, Bubala, a primeira cerveja realizada com o soro do leite proveniente da produção da mozarela de búfala originária da região italiana.

O evento aconteceu na “casa” da excelência campana, a sede do Consórcio de Proteção da Mozarela de Búfala Campana DOP (Denominação de Origem Protegida) na Reali Cavallerizze do famoso palácio de Reggia di Caserta.

Bubala é uma produção da empresa casertana White Tree Brewing como parte do projeto “Agrimemorie da Spillare”, que prevê a maior utilização de alguns dos produtos mais famosos da região italiana. A apresentação da bebida foi presenciada pelo mestre cervejeiro Sergio Landolfi, pelo presidente do Consórcio de Proteção da Muzzarela de Búfala Campana DOP, Domenico Raimondo, e pelo sommelier Alessandro Schiavone, que realizou a degustação técnica. A cerveja tem um “milk stout style”, ou seja, é produzida a uma alta fermentação na qual é adicionada a lactose. No caso da Bubala, a lactose provem do soro do leite de búfala campana. A bebida conta com uma coloração ébano e sua espuma tem tons claros de avelã. Seu odor registra notas típicas dos maltes escuros usados na confecção. Já seu gosto tem notas de malte tostado, derivadas da base dos grãos usados, notas herbáceas do lúpulo e um fundo levemente adocicado pelo soro do leite. No entanto, o sabor final é um inconfundível amargo. (ANSA)