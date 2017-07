Ciclista percorrerá as 20 regiões italianas de bicicleta

ROMA, 7 JUL (ANSA) – No ano da centésima edição do Giro d’Italia, o ciclista Omar Di Felice aceitou um desafio para celebrar a data. O atleta irá pedalar, sem parar, 3.500 quilômetros durante nove dias, passando por todas as 20 regiões da Itália.

O desafio do ciclista de 36 anos começa no dia 20 de setembro, no complexo esportivo Foro Italico, em Roma. A previsão é de que Di Felice termine o trajeto no dia 29 de setembro.

Mas essa não será a primeira vez que o ciclista irá cumprir um desafio de pedalar sozinho por grandes distâncias. Di Felice já fez o trajeto de Paris a Roma, totalizando 72 horas e 1.600 quilômetros de percurso. Ele também pedalou pelo Círculo Polar Ártico e pelas montanhas da Islândia. (ANSA)