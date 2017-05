Chuvas melhoram condições de cultivo na África Oriental

Nova York, 16/05 – As chuvas estão se intensificando na África Oriental, ajudando na recuperação das lavouras na região, que foi prejudicada pela seca, diz a Rede dos Sistemas de Aviso Prévio contra a Fome (Fewsnet), grupo de pesquisa financiado pelos Estados Unidos.

A intensificação das chuvas no fim de abril e no início de maio aumentaram as perspectivas de safra em áreas agrícolas de Quênia, Uganda, Ruanda, Burundi e no norte da Tanzânia. No entanto, a Fewsnet observa que inundações já prejudicaram as colheitas em torno do Quênia e podem afetar algumas partes da Etiópia, o maior produtor de café da África.

Apesar das enchentes em alguns pontos, as chuvas representam um alívio para África Oriental, grande produtora de café, algodão, cacau, cereais e grãos. O grupo afirma ainda que as chuvas devem “reduzir o estresse de umidade que tinha afetado negativamente as condições de cultivo”. Fonte: Dow Jones Newswires.