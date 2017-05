Chuva causa alagamento e deslizamento de terra em São Paulo

A chuva do fim de semana causou vários transtornos na cidade de São Paulo. A região central teve deslizamento de terra em um barranco e desabamento de muro na Rua Almirante Marques Leão, na Bela Vista. Ninguém ficou ferido.

Muros desabaram na Rua Antônio Cavazzan, na zona norte, e na Rua José Fugulin, zona sul. O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) registrou alagamento intransitável para veículos na Avenida do Estado, centro, no sentido Ipiranga. Hoje (22) pela manhã, o local continuava alagado, mas transitável para carros.

Na noite de ontem, choveu 22,3 milímetros (mm), em média, na cidade. Algumas das regiões mais atingidas foram Santana (31,8 mm), Córrego Mandaqui (34 mm), Freguesia do Ó (34 mm) e Butantã (32,6mm). A zona norte registrou o maior índice de chuva no município, com 26,1 mm.

Segundo o CGE, a chuva intensa foi provocada pela convergência de áreas de instabilidade em direção ao leste paulista, associada ao avanço de uma frente fria.

Interior do estado

A chuva também foi intensa em cidades do interior paulista. Em Capivari, quatro famílias moradoras de área de risco, próxima a um rio, foram removidas por prevenção. Eles foram abrigados em um centro de ginástica. Em São João do Pau-d’ Alho, 12 famílias tiveram suas casas inundadas.

Em Monte Castelo, a chuva causou erosão nas cabeceiras de uma ponte que liga a cidade à Nova Guataporanga. Trinta casas foram atingidas, mas não houve necessidade de remoção dos moradores ou interdição. No município próximo, Nova Guataporanga, 15 famílias também sofreram prejuízos com inundação de suas casas.