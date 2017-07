China quer limitar jogo eletrônico a uma hora por dia para menores

A gigante chinesa da internet Tencent vai limitar a uma hora por dia o tempo dos menores de 12 anos no “King of Glory”, o jogo eletrônico mais rentável do mundo

A medida foi anunciada em um momento de grande preocupação na China com os longos períodos que os jovens passam na internet.

“King of Glory”, um jogo de combate para vários participantes, tem 80 milhões de usuários por dia. É o jogo eletrônico mais rentável do mundo em 2017: gerou seis bilhões de yuanes (885 milhões de dólares) no primeiro trimestre, segundo a agência estatal Xinhua.

Os menores de 12 anos não poderão jogar mais de uma hora por dia, e nunca depois das 21H00, anunciou a Tencent em um comunicado.

Os menores com idades entre 12 e 18 anos poderão jogar até duas horas por dia.

Em abril, a imprensa estatal informou que um jovem de 17 anos da província de Guangdong (sul) foi vítima de um ataque cerebral depois de passar 40 horas seguidas jogando “King of Glory”.

De acordo com estimativas, 24 milhões de jovens chineses são viciados em internet, o que é considerado uma doença clínica no país desde 2008.

Nos últimos anos, vários pais enviaram os filhos viciados a centros especializados que propõe métodos de “readaptação” de caráter militar.