China injeta valor equivalente a US$ 73 bilhões no sistema bancário

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) fez hoje uma injeção de 498 bilhões de yuans (US$ 73,21 bilhões) em liquidez no sistema bancário do país por meio de sua linha de crédito de médio prazo.

Em breve comunicado, o PBoC informou que o empréstimo vence em um ano e foi concedido à taxa de juro de 3,2%.

A iniciativa veio após o BC chinês prometer, no mês passado, que injetaria recursos de médio prazo no início de junho para atender a demanda de bancos locais e ancorar as expectativas de mercado. Fonte: Dow Jones Newswires.