China importa mais petróleo em abril, mas reduz compras de minério e cobre

As importações de petróleo da China subiram na comparação anual de abril, mas as de minério de ferro e de cobre diminuíram, segundo dados preliminares divulgados pela Administração Geral de Alfândega do país.

No mês passado, as compras chinesas de petróleo bruto registraram avanço anual de 5,6%, a 34,39 milhões de toneladas, o equivalente a 8,4 milhões de barris por dia. Em relação a março, quando as importações atingiram o nível recorde de 38,95 milhões de toneladas, houve queda de 12% em abril.

Já as importações de minério de ferro caíram 2% em abril ante igual mês do ano passado, a 82,23 milhões de toneladas, enquanto as de cobre sofreram redução de 33%, a 300 mil toneladas.

No primeiro quadrimestre, as importações de petróleo bruto da China avançaram 12,5% ante o mesmo período de 2016, a 139,12 milhões de toneladas, e as de minério de ferro cresceram 8,6%, a 353,09 milhões de toneladas, mas as de cobre recuaram 23%, a 1,45 milhão de toneladas.

Os dados também mostraram que a China exportou 360 mil de toneladas de petróleo bruto em abril, 38% mais que um ano antes. No acumulado de janeiro a abril, as exportações chinesas de petróleo atingiram 2,14 milhões de toneladas, representando um salto de 98%. Com informações da Dow Jones Newswires.