China deve manter liquidez e evitar bolhas de ativos, diz jornal do PBoC

A China deve manter liquidez estável em seus mercados financeiros e, ao mesmo tempo, evitar a formação de bolhas de ativos, segundo comentário da mídia estatal, que veio dias após um forte movimento de liquidação no mercado de bônus local.

As autoridades chinesas precisam “ajustar o portão de dinheiro adequadamente (e) manter a estabilidade básica da liquidez”, afirmou o Financial News, jornal controlado pelo Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês). Simultaneamente, as autoridades devem garantir que a falta de liquidez não cause dificuldades financeiras e evitar bolhas de ativos, acrescentou a publicação.

O editorial do Financial News abordou os desafios de reguladores da China na tentativa de conter o avanço do crédito e de dívidas sem provocar turbulências no mercados financeiros ou calotes de empresas que possam comprometer a estabilidade da economia de modo geral.

Um dos motivos que levaram o mercado de bônus chinês a enfrentar um recente período de volatilidade foi a determinação de Pequim de tentar reduzir a alavancagem de bancos e de corretoras ao longo de vários meses.

Como resultado, o juro do bônus chinês de 10 anos atingiu máximas em 15 meses na semana passada. Para acalmar os investidores, o PBoC injetou bilhões de yuans no mercado monetário e concedeu empréstimos de emergência a instituições financeiras para incentivá-las a continuar operando.

O artigo do Financial News também faz referência à mensagem de uma recente reunião fechada de líderes do Partido Comunista, durante a qual foi estabelecido que a “estabilidade” será o principal objetivo de 2017. Na ocasião, os líderes prometeram conter bolhas de ativos e riscos financeiros, inclusive no mercado imobiliário.

Separadamente, a mídia estatal anunciou as datas de início das reuniões anuais da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e do Congresso Nacional do Povo, nos dias 3 e 5 de março, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.