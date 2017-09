China concede US$ 10 bi em linha de crédito ao Irã

O banco estatal chinês Citic concedeu uma linha de crédito de US$ 10 bilhões a cinco bancos iranianos para financiar vários projetos de infraestrutura – anunciou o Banco Central iraniano neste sábado (16).

“Um acordo de financiamento de US$ 10 bilhões foi firmado entre a Citic Trust e os bancos iranianos Export Development Bank of Iran (EDBI), Bank of Industry and Mine, Refah, Parsian e Pasarghad”, informou a instituição em sua página on-line.

O objetivo é financiar projetos de desenvolvimento no setor de desenvolvimento, no setor de transportes, energia e abastecimento de água, de acordo com o jornal oficil “Iran Daily”.

A China é o principal sócio econômico e comercial do Irã. De US$ 50 bilhões em 2014, as trocas comerciais caíram para US$ 31 bilhões em 2016, recuperando-se no primeiro semestre de 2017, com uma alta de 31%, segundo a imprensa iraniana.