China atrai 62,52 bilhões de yuans em IED em agosto, 9,1% mais que um ano antes

A China atraiu 62,52 bilhões de yuans (US$ 9,56 bilhões) em investimento estrangeiro direto (IED) em agosto, valor 9,1% maior que o do mesmo mês do ano passado, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio do país.

Entre janeiro e agosto, porém, o IED acumulado na China recuou 0,2% na comparação anual, a 547,9 bilhões de yuans, informou o ministério.

Já os investimentos diretos da China no exterior totalizaram US$ 68,7 bilhões nos primeiros oito meses do ano, queda de 41,8% ante igual período de 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.