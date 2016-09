Chapecoense segura empate com o Independiente na Argentina pela Sul-Americana

No primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, a Chapecoense soube administrar a pressão e segurou o empate por 0 a 0 com o tradicional Independiente. Jogando em Avellaneda, na Argentina, o time de Caio Júnior contou com boas defesas do goleiro Danilo para assegurar o resultado fora de casa na noite desta quarta-feira.

Mesmo com algumas oportunidades para os catarinenses, a pressão era toda do Independiente, que chegou a ter 71% da posse de bola. No segundo tempo, o time argentino passou a apostar principalmente nas bolas áreas, explorando a cobertura da defesa, mas o goleiro Danilo se mostrou esperto para afastar as principais oportunidades.

Na única chance da Chapecoense na etapa final, Bruno Rangel recebeu no campo ofensivo, fez o pivô já próximo da linha de fundo e viu Dener entrando em velocidade. O lateral-esquerdo invadiu a grande área e bateu com a perna direita, o que atrapalhou na finalização. Ela saiu torta e acabou rolando para a linha de fundo.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 28, para mais noventa minutos de decisão. Como empatou sem gols fora de casa, a Chapecoense joga por uma vitória simples na Arena Condá, às 19h15, para avançar de fase. Qualquer empate com gols dá a classificação aos argentinos. Caso o placar do primeiro jogo se repita no Brasil, a definição sairá dos pênaltis.