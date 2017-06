Chance de estouro do teto da meta de inflação em 2017 cai de 4% para 1% (mercado)

O Banco Central indicou hoje, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que a probabilidade de estouro do teto de 6,0% da meta de inflação de 2017 caiu de 4% para 1%. O cálculo tem como base o cenário de mercado, que utiliza projeções para o câmbio e a Selic contidas no boletim Focus. Já a possibilidade de estouro do piso de 3,0% da meta de inflação deste ano subiu de 19% para 20%.

No caso de 2018, a probabilidade de estouro do teto de 6,0% da meta foi de 14% para 16%. A possibilidade de estouro do piso de 3,0% da meta também foi de 14% para 16%.

O centro da meta de inflação de 2017 e 2018 é de 4,5%. No entanto, há tolerância de 1,5 ponto porcentual (inflação de 3,0% a 6,0%) para cada um dos anos.

No dia 29 de junho, o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai anunciar, após reunião ordinária, a meta de inflação para 2019. Atualmente, as estimativas do mercado financeiro para o IPCA em 2019 estão ancoradas em 4,25%, o que tende a levar o conselho a estabelecer um centro para a meta mais baixo que os 4,5% dos últimos anos.