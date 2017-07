Centro e Sul do Brasil devem continuar frios até o fim de semana

A queda na temperatura é devido à chegada de uma intensa massa de ar frio pelo Oceano Atlântico, com os ventos alcançando o interior do continenteArquivo/Agência Brasil

As temperaturas vão continuar baixas até o fim de semana nas Regiões Sul, Sudeste, em partes da Região Centro-Oeste e até mesmo no interior do Nordeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A queda na temperatura é devido à chegada de uma intensa massa de ar frio pelo Oceano Atlântico, com os ventos alcançando o interior do continente.

“Os ventos intensos e úmidos soprando do Oceano Atlântico, provocados pelo gradiente (diferença) de pressão atmosférica, especialmente na faixa centro-leste do país, promoverão uma sensação térmica de frio ainda menor”, ressaltou o Inmet, em nota.

A previsão é que o anticiclone enfraqueça e se afaste para leste do Oceano Atlântico a partir de quinta-feira (6), quando as temperaturas se elevarão gradualmente.

Segundo o Inmet, as massas de ar polar continuarão se deslocando pelo oceano e para o sul do continente e os reflexos na temperatura dependerão da intensidade de cada massa e dos ventos.