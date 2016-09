Centenas de cientistas criticam Trump por atitude sobre o clima

Quase 400 cientistas do mundo todo assinaram uma carta aberta, na qual criticam com contundência o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, por prometer que vai retirar os Estados Unidos do acordo de Paris sobre a mudança climática.

A saída do acordo “daria um sinal claro ao restante do mundo: ‘Os Estados Unidos não se preocupam com o problema mundial da mudança climática causada pelo ser humano'”, diz a mensagem.

“As consequências (…) seriam duras e de longo prazo, tanto pelo clima do nosso planeta como pela credibilidade internacional dos Estados Unidos”, dizem os signatários.

O físico britânico Stephen Hawking e o Prêmio Nobel de Física e ex-secretário de Energia (de Barack Obama) Steven Chu são alguns dos 375 cientistas do mundo todo que assinaram a carta, publicada na quarta-feira no site responsiblescientists.org.

A maioria dos especialistas é americana, e muitos deles são de grandes universidades, como Harvard, Cambridge e Columbia.

“É uma grande preocupação que o candidato republicano à Presidência tenha defendido a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris”, afirmam.

Em uma plataforma na Internet (disponível em http://sciencedebate.org/20answers), o editor da revista americana Science perguntou aos candidatos à Presidência dos Estados Unidos sua visão sobre a mudança climática, ao que Trump respondeu: “ainda se precisa pesquisar muito no campo da ‘mudança climática'”.

Sua oponente na corrida à Casa Branca, Hillary Clinton, discordou: “A Ciência é clara como a água”.

“A mudança climática é uma ameaça urgente e um desafio definidor do nosso tempo, e seu impacto já pode ser sentido aqui e no resto do mundo”, defendeu a candidata democrata.