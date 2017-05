Celebração do Dia do Trabalho tem confusão em Turim

ROMA E PARIS, 1 MAI (ANSA) – As manifestações pelo Dia do Trabalho, celebrado em todo o mundo neste dia 1º de maio, registraram confusão entre policiais e manifestantes nas cidades de Turim, na Itália, e em Paris, na França.

Na cidade italiana, um grupo de cerca de 20 manifestantes jogou ovos nas forças policiais ao tentar chegar à praça San Carlo, onde são feitos os discursos sindicais. Por três vezes, eles tentaram romper o cordão de segurança e os agentes reagiram com cassetetes.

Já na França, durante as celebrações, um grupo que protestava contra a candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen, foi bloqueado pela polícia. Enquanto aqueles que protestavam atiravam pedras contra policiais, os agentes revidaram com bombas de gás e com cassetetes.Diversas pessoas ficaram feridas, mas nenhuma com gravidade.

– Roma presta homenagem: Na celebração na praça San Giovanni em Roma, o tradicional Concerto do Primeiro de Maio homenageou 11 pessoas que morreram, há 70 anos, quando tentaram protestar por melhores condições de trabalho na capital italiana.

“Não vamos esquecer de Portella dell Ginestra, onde, há 70 anos, 11 pessoas morreram porque se manifestavam por seus direitos.

Não vamos esquecer as mulheres que se manifestavam por um salário equivalente e digno; não vamos esquecer dos trabalhadores de fábricas, que conseguiram as 40 horas de trabalho e o sábado de descanso; não vamos esquecer quem está aqui hoje com o direito de lutar e o dever de fazer um país melhor”, disseram os organizadores em mensagem antes do evento.

