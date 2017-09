Ceará vence Brasil de Pelotas de virada e encosta no G4 da Série B

O Ceará voltou a entrar na briga por vaga no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite deste sábado, o time cearense derrotou o Brasil de Pelotas, de virada, pelo placar de 2 a 1, no Castelão, pela 25.ª rodada. Misael abriu o placar, mas Leandro Carvalho e Ricardinho comandaram a virada no segundo tempo.

Com o resultado, o Ceará pulou para a quinta colocação, com 41 pontos, a um do Vila Nova, o quarto colocado. O Brasil, por sua vez, continua no meio da tabela de classificação, em 11.º lugar, com 33 pontos.

O Ceará aproveitou o embalo de seus torcedores para pressionar o visitante no início. Rafael Pereira, aos 15 minutos, exigiu uma grande defesa de Eduardo Martini, em uma cabeçada à queima-roupa. Everton também estava inspirado. O goleiro do time cearense fez um milagre em arremate de Rafinha.

Com mais posse de bola, o Ceará continuava desperdiçando grandes oportunidades de marcar, como na tentativa de Pedro Ken. O meia saiu de frente para o gol, encobriu Martini, mas viu a bola bater caprichosamente na trave.

O Brasil foi mais preciso. O time de Pelotas foi para cima e abriu o marcador aos 40 minutos. Depois do bate-rebate dentro da área do Ceará, a bola sobrou para Misael, que chutou para o fundo das redes. Um gol chorado do atacante gaúcho.

No segundo tempo, o Ceará teve que se abrir e o jogo acabou ganhando em emoção. Após pressão do time da casa, Tiago Cametá pegou na entrada da área e chutou. Leandro Carvalho desviou no meio do caminho e a bola parou no gol.

O empate animou o time cearense, que partiu para cima do adversário. Aos 31 minutos, Ricardinho, que acabara de entrar após pedidos da torcida, pegou de fora da área e encobriu Eduardo Martini: 2 a 1.

Na próxima rodada, o Ceará visita o Santa Cruz na terça-feira, às 19h15, no Arruda, no Recife. No mesmo dia e horário, o Brasil recebe o Luverdense no Bento Freitas, em Pelotas.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 BRASIL DE PELOTAS

CEARÁ – Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Raul (Maikon Leite), Pedro Ken e Lima; Lelê (Ricardinho), Elton e Leandro Carvalho (Richardson). Técnico: Marcelo Chamusca.

BRASIL DE PELOTAS – Eduardo Martini; Ednei (Éder Sciola), Leandro Camilo, Evaldo e Marlon; João Afonso, Itaqui e Rafinha; Misael (Elias), Cassiano (Calyson) e Lincom. Técnico: Clemer.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP)

GOLS – Misael, aos 40 minutos do primeiro tempo. Leandro Carvalho, aos 20, e Ricardinho, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marlon e Rafinha (Brasil de Pelotas).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Castelão, em Fortaleza (CE).