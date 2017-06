Ceará tropeça de novo no Castelão e só empata com o Luverdense pela Série B

Desacreditado por sua torcia, o Ceará voltou a tropeçar dentro da Arena Castelão ao empatar por 1 a 1 com o Luverdense, nesta sexta-feira à noite, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, os cearenses dormem em oitavo lugar, enquanto o time do Mato Grosso chega aos oito pontos, em seu quinto empate, e não sai da zona de rebaixamento, ficando em 17.º lugar.

O resultado foi justo, mas ruim para o Ceará, que na terça-feira passada levou 3 a 1 do Santa Cruz. O Luverdense, em recuperação, vinha de sua primeira goleada e com estilo: 4 a 0 em cima do Brasil de Pelotas. Ambos precisam melhorar para buscar algo mais na competição.

O Ceará abriu o placar logo no começo do jogo, em um lance de sorte. Após levantamento para a grande área, o experiente Magno Alves tentou ajeitar de peito, mas deu sorte. A bola tocou na canela de Moacir e sobrou na pequena área para Rafael Carioca apenas completar para as redes. Isso aos 13 minutos.

Cauteloso, o time da casa não se expôs. Esperava pela saída do visitante do campo defensivo, o que não aconteceu. Tanto que nenhum time teve outra chance real de gol até o fim do primeiro tempo.

Na etapa final, o Ceará voltou a ficar na defensiva. Deu muito espaço para o Luverdense, que soube aproveitar. Mesmo porque o técnico Junior Rocha deixou o time do Mato Grosso mais agressivo com as entradas de Marcos Aurélio, Rafael Ratão e Léo Cereja.

Com mais volume de jogo, o Luverdense chegou, com méritos, ao empate aos 30 minutos. Léo Cereja ajeitou a bola dentro da área, ajeitou com categoria e bateu cruzado sem chances de defesa para Éverson. Tudo igual e vaias nas arquibancadas. Sem fôlego, o Ceará não reagiu e terminou o jogo ainda ameaçado de ser derrotado dentro de casa.

Na próxima terça-feira à noite acontece a nona rodada completa, com dez jogos. O Ceará, após dois jogos em casa, encara o Vila Nova, em Goiânia, às 21h30. Mais cedo, às 20h30, o Luverdense volta a atuar fora de seus domínios, desta vez diante do Figueirense.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 1 LUVERDENSE

CEARÁ – Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Valdo e Romário; Richardson, Jackson Caucaia (Pio), Pedro Ken e Rafael Carioca (Alex Amado); Roberto e Magno Alves (Arthur). Técnico: Givanildo de Oliveira.

LUVERDENSE – Diogo Silva; Aderlan, William, Pablo e Paulinho; Ricardo, Moacir, Erik (Léo Cereja) e Cléo Silva (Marcos Aurélio); Rafael Silva e Macena (Rafael Ratão). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS – Rafael Carioca, aos 13 minutos do primeiro tempo; Léo Cereja, aos 30 do segundo.

ÁRBITRO – Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÃO AMARELO – Paulinho (Luverdense).

RENDA – R$ 22.981,00.

PÚBLICO – 3.457 pagantes (4.002 total).

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).