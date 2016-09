Ceará é surpreendido pelo lanterna Sampaio Corrêa e perde chance de entrar no G4

O Ceará perdeu a chance de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o time cearense foi surpreendido pelo lanterna Sampaio Corrêa e acabou sendo derrotado pelo placar de 1 a 0, em plena Arena Castelão, em Fortaleza, pela 25.ª rodada. Gustavo Marmentini fez o único gol do jogo ainda no primeiro tempo; no segundo, os donos da casa foram com tudo para o ataque, mas não conseguiram o empate.

Com a derrota, o Ceará perde uma colocação e agora está em sexto com 38 pontos – mesmo número que o quarto colocado CRB, mas fica atrás no número de vitórias (10 contra 11). Já o time maranhense, mesmo com a vitória, segue na zona de rebaixamento – na 20.ª e última colocação, com 20 pontos.

Jogando em casa, o Ceará começou a partida fazendo pressão. A primeira chance de perigo só foi acontecer aos 14 minutos, quando, após escanteio cobrado na área, Charles cabeceou firme, mas a bola acabou indo para fora. Depois do susto, o Sampaio Corrêa melhorou na partida e passou a ter as principais chances de abrir o placar. Mas isso só foi acontecer no último lance da primeira etapa, quando Gustavo Marmentini recebeu em profundidade e, livre de marcação, chutou cruzado para as redes.

Na volta do intervalo, atrás no placar, o Ceará foi para o tudo ou nada no segundo tempo, mas esbarrava nos muitos erros de passes para chegar com perigo. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa tentava responder em contra-ataques rápidos. A chance mais perigosa dos donos da casa para igualar o placar veio aos 21 minutos, quando Serginho deu uma pancada à queima-roupa, mas o goleiro Rodrigo Ramos conseguiu fazer a defesa.

Nos minutos finais, os donos da casa seguiram fazendo pressão. Tanto que aos 42 minutos ficou muito próximo do empate, quando Thallyson cruzou na área, Bill escorou de cabeça e Rafael Costa chutou rente à trave. Até por conta disso, os visitantes ficaram com a vitória.

Os dois times voltam a campo neste sábado para a disputa da 26.ª rodada da Série B. Às 16 horas, o Sampaio Corrêa recebe o CRB, no estádio Castelão, em São Luis. Um pouco mais tarde, às 16h30, o Ceará encara o Londrina, fora de casa, no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 1 SAMPAIO CORRÊA

CEARÁ – Éverson; Eduardo (Thiago Cametá), Valdo, Charles e Thallyson; Baraka (Serginho), Richardson, Felipe, Wescley e Felipe Menezes (Rafael Costa); Bill. Técnico: Sérgio Soares.

SAMPAIO CORRÊA – Rodrigo Ramos; Guilherme Lucena (Éder Sciola), Luís Otávio, Wagner e Heverton; Diogo Orlando, Diego Lorenzi, Gustavo Marmentini (Enersino) e Renan Luís (Fernandinho); Pimentinha e Jean Carlos. Técnico: Flávio Araújo.

GOL – Gustavo Marmentini, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Eduardo, Charles e Thallyson (Ceará); Guilherme Lucena (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO – Gleidson Santos Oliveira (BA).

RENDA – R$ 35.806,00.

PÚBLICO – 7.106 pagantes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).