Cautela com cena política faz Bovespa virar e renovar mínimas

A Bovespa passou a cair e renovar mínimas após poucos minutos sob o sinal positivo nesta segunda-feira, 12. A virada nas blue chips do setor financeiro pressionou o índice e acabou desestabilizando a valorização das ações da Petrobras e da Vale, que passaram a alternar altas e baixas. Pressionada pelo exterior, a relação entre o dólar e o real também ficou instável entre altas e baixas na última meia hora.

No radar, está o cenário político. Apesar da vitória do presidente Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de sexta-feira, o futuro ainda é muito incerto por conta da persistente indecisão do PSDB sobre sua saída do governo e sobre a capacidade de o peemedebista aprovar as reformas, com tantos aliados ou correligionários – como os senadores Renan Calheiros (AL), Edison Lobão(MA) e Romero Jucá (RR) – no alvo da polícia.

O fantasma da possível delação do ex-ministro Antonio Palocci também continua assombrando muitos investidores. “Só o medo de surgir essa delação já consegue fazer isso nas ações do setor financeiro”, diz um operador do mercado de ações.

Para amenizar crise política que corroi sua governabilidade, Temer poderá assinar um projeto de lei que libera uma grande parte da Floresta Amazônica para o agronegócio. É o que mostra nesta segunda o jornal britânico Financial Times. O presidente precisa do apoio da Câmara para rejeitar um eventual pedido de aval do STF para acatar a provável denúncia que a PGR poderá apresentar contra o peemedebista.

Às 10h30, o Ibovespa caía 0,41% aos 61.954,54 pontos. Nesse horário, as bolsas de NY abriram. Dow Jones recuava 0,08%. S&P500 perdia 0,24%.