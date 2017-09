Cautela antes do Fed pressiona bolsas asiáticas, mas Tóquio é exceção

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, em clima de cautela antes do resultado da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco dos EUA), que começará mais tarde e será concluída amanhã. Uma notável exceção foi o mercado japonês, que exibiu forte desempenho em meio à desvalorização recente do iene ante o dólar e expectativas de que o Japão realize eleições no próximo mês.

Não há previsão de que o Fed eleve juros na quarta-feira, mas investidores ficarão atentos a sinais sobre possíveis aumentos mais adiante. Além disso, o BC americano poderá revelar amanhã uma estratégia para começar a reduzir seu gigantesco balanço patrimonial, composto por trilhões de dólares em Treasuries e títulos hipotecários.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,18% hoje, a 3.356,84 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,36%, a 1.995,60 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve perda marginal de 0,09% em Seul, a 2.416,05 pontos, enquanto o Hang Seng apresentou baixa de 0,38% em Hong Kong, a 28.051,41 pontos, o Taiex cedeu 0,52% em Taiwan, a 10.576,14 pontos, e o filipino PSEi registrou queda mais expressiva em Manila, de 1,11%, a 8.201,99 pontos.

Em Tóquio, por outro lado, o índice Nikkei garantiu o maior ganho em quatro meses, de 1,96%, terminando o pregão no patamar mais elevado em dois anos, a 20.299,38 pontos. A bolsa japonesa, que ontem não operou devido a um feriado nacional, foi impulsionada pela fraqueza do iene em relação ao dólar entre ontem e hoje e pela notícia de que o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, poderá convocar uma eleição para a câmara baixa do Parlamento, possivelmente já para outubro.

Na quinta-feira, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) também revisa sua política monetária, mas não há perspectiva de quaisquer mudanças nos agressivos estímulos em vigor.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominantemente negativo da região asiática e o índice S&P/ASX 200 recuou 0,12% em Sydney, a 5.713,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.